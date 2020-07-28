Тегеран, , 08:59 — REGNUM 27 июля посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби на встрече с губернатором штата Парана Ратиньо Хуниором выразил готовность своей страны к развитию экономических отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития торговых отношений, особенно в сельскохозяйственной и нефтехимической сферах. Гариби призвал использовать имеющиеся возможности для борьбы с опасной коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Между тем Хуниор заявил, что вспышка смертельного вируса оказала влияние на экономику штата Парана, подчеркнув, что создание большего количества рабочих мест является приоритетом региона. Он также отметил важность налаживания сотрудничества с Ираном.

Стороны рассмотрели вопросы экономического сотрудничества и тему совместных инвестиций в нанотехнологические исследования с участием бразильских сельскохозяйственных исследовательских компаний.