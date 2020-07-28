Тегеран, , 08:58 — REGNUM Объем торгового обмена между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) увеличились на 14 процентов с 27 октября 2019 года по 19 июня 2020 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, заявила Иранская организация по развитию торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В докладе организации отмечается, что обмен был увеличен, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19) и тотальное падение торговых обменов в мире. «Общий объем экспорта Ирана в ЕАЭС составляет более $ 681 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в отчёте.

«С другой стороны, общий объем импорта составляет более 1,7 млрд долларов, что иллюстрирует 13% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается далее.