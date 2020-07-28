Тегеран, , 08:27 — REGNUM Официальная статистика, опубликованная министерством промышленности, рудников и торговли Ирана, показывает, что промышленные города страны привлекли 231 крупного иностранного инвестора на сумму 2,1 миллиарда долларов в прошлом иранском году, завершившемся 20 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Инвестиции создали 19 862 дополнительных рабочих места в промышленных регионах и городах. Согласно статистике, 1100 промышленных объектов осуществляют экспорт на сумму 12,64 миллиарда долларов в год.

В рамках плана государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах были признаны 62 экспортно-ориентированные компании (ЭОК) и созданы 72 экспортных консорциума.

Статистика также показывает, что в том же году малые и средние компании подписали 23 соглашения с различными округами о совместном сотрудничестве, что также влияло позитивно на экономическое развитие страны.