Пекин, , 18:18 — REGNUM В Китае в первом полугодии текущего года зафиксирован значительный рост доходов компаний, работающих на рынке ценных бумаг, сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на Китайскую ассоциацию фондовых операций, объясняющую эту динамику углублением реформы рынка капитала.

Отмечается, что с января по июнь 2020 года операционные доходы более чем 130 брокерских компаний выросли почти на 20% в годовом исчислении; почти на четверть возросла их чистая прибыль, которая превысила 83 млрд юаней.

Подчеркивается, что к концу июня совокупные активы компаний, включенных в соответствующий отчет, превысили 8 трлн юаней, а чистые активы составили почти 2,1 трлн юаней.