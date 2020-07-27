Хабаровск, , 18:10 — REGNUM Вопрос снятия ограничений с предприятий общественного питания обсудили в правительстве Хабаровского края. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, совещание при участии ведущих руководителей ресторанного бизнеса, представителей регионального управления Роспотребнадзора и краевого минсельхоза провел врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

«Понимание есть, что открываться надо, так как отрасль действительно сильно пострадала. Однако ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная, — отметил он. — Мы должны быть уверены, что предприниматели будут соблюдать все взятые на себя обязательства. Мы переживаем не самые легкие времена и только вместе сможем выйти из непростой ситуации. От рестораторов ждем ответственности и организованности. Со своей стороны гарантируем общий контроль за эпидемиологической обстановкой и помощь в развитии».

Врио главы региона оперативно собрал предпринимателей после их коллективного видеообращения, в котором рестораторы отмечают плачевное состояние отрасли из-за введенных ограничений. За четыре месяца запрета только в Хабаровске несколько десятков заведений были вынуждены закрыться. Частично исправить ситуацию помогло открытие летних веранд. Однако существенно на финансовую ситуацию в отрасли это не повлияло.

По словам представителей ресторанного бизнеса, на одной площадке краевые власти их собрали впервые. Диалог помог выработать единый подход к снятию ограничений.

«Логичным продолжением после открытия веранд является разрешение на полную работу предприятий, — отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников. — Так как бизнес заработал практически в полную силу и необходимы средства для оплаты арендных платежей и издержек, заработной платы. Здесь мы предлагаем пойти по пути ряда центральных регионов страны, реализовав уведомительную схему открытия. Ресторатор уведомляет муниципалитет о готовности и после проверки, подтвердив соблюдение всех санитарных требований, получает разрешение на работу».

Позицию рестораторов разделяет и руководство регионального управления Роспотребнадзора, а также министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Специалисты министерства готовы подключиться к проведению проверок. Однако открыться рестораторы смогут только при тщательном соблюдении всех санитарных требований: наличия антисептиков и масок, дистанцирования столов и прочего.

Для этого рестораторам необходимо до окончания очередной даты ограничительных мероприятий — 9 августа — пройти проверку, получив соответствующее разрешение. Кроме того, в процессе работы будут организованы регулярные проверки и, в случае нарушений, рестораторов ждут штрафы вплоть до закрытия по решению суда.

В ходе заседания владельцы кафе и ресторанов выразили готовность в кратчайшие сроки завершить все организационные процедуры и открыться раньше обозначенной даты. Михаил Дегтярёв поручил приступить к подготовке соответствующего постановления правительства края. Окончательную дату открытия предприятий общественного питания обсудят на заседании краевой комиссии по противодействию распространению коронавируса в регионе. Заседание планируется провести 28 июля.

При этом врио губернатора подчеркнул, что поддержку малого и среднего бизнеса в регионе необходимо усиливать. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании совета по предпринимательству и улучшению делового климата.