Киев, , 18:05 — REGNUM Экспорт в Китай железной руды — это единственное, на чем продержалась «Укрзализныця» (обеспечивает функционирование железной дороги на Украине) в течение кризиса, заявил в интервью «НВ Бизнес» и. о. главы правления компании Иван Юрик.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам менеджера, «дно падения» грузоперевозок «Укрзализныцей» пришлось на май и составило минус 20% от запланированных показателей, а в данный момент отставание составляет около 5%. Юрик подчеркнул, что 80% доходов госкомпания получает именно от грузоперевозок.

Он отметил, что есть три типа грузов, которые, как ожидается, дадут большие объемы перевозок, чем в 2019 году — железная руда, транспортировка внутри страны щебня для строительства дорог и экспорт зерна.

«Динамика положительная, но ситуация хрупкая. Говорить, что мы уверенно выходим из кризиса, еще рано, однако сейчас я намного оптимистичнее настроен, чем был в мае», — добавил и.о. главы «Укрзализныци».

ИА REGNUM напоминает, что 15 июля комитет Верховной рады по вопросам транспорта проголосовал за недоверие руководству «Укрзализныци», однако потом парламент ушел на летние каникулы и вопрос не будет рассмотрен в зале раньше осени.

Депутаты комитета отмечали, что ситуацию, в которой оказалась компания, дольше терпеть невозможно, поскольку «Укрзализныця» сейчас в самом критическом состоянии за все время своего существования.