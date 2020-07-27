Смоленск, , 17:57 — REGNUM 300 вакансий для швей готова открыть фабрика «Шарм» в Смоленской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, говорилось в ходе поездки губернатора Алексея Островского на предприятие. Губернатор посетил новый швейный цех, заработавший с начала июля.

Как сообщил губернатору гендиректор фабрики Андрей Тутунин, благодаря открытию второго цеха создано 69 новых рабочих мест, из них 60 вакансий — для швей. На данный момент открывшийся швейный цех укомплектован на 72%, здесь работают 50 человек, в их числе, 28 швей и 15 учеников.

«Мы принимаем на работу, в том числе, и тех, кто не имеет профессионального опыта, поскольку на фабрике организовано обучение персонала, и выплачивается стипендия. Сегодня на территории региона открыты 185 вакантных мест для трудоустройства в нашу компанию. Также мы продолжаем наращивать свои производственные мощности — уже принято решение об открытии в сентябре подразделения нашей фабрики в Орле. Важно подчеркнуть, что часть налоговых отчислений будет поступать в бюджет Смоленской области», — сказал Тутунин.

Глава региона поинтересовался, есть ли в планах открытие новых швейных цехов на территории Смоленской области, на что рукоодитель фабрики сообщил, что в планах — строительство новых цехов в тех населенных пунктах, где они еще не открыты.

«Мы будем крайне признательны, если Ваша компания расширит свое присутствие в регионе и откроет новые производства в тех муниципальных образованиях, где ее подразделения пока не представлены», — отметил Островский.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается вопрос организации обучения школьников швейному делу в старших классах. В таком случае молодые люди после окончания школы уже будут иметь профессию, востребованную в регионе.

Андрей Тутунин, в свою очередь, добавил, что компания готова открыть, помимо существующих, еще 300 вакансий для швей, и в случае решения вопроса с нехваткой персонала готова расширять производство и открыть новые цеха, в том числе, и в Смоленске.

Фабрика «Шарм» основана в 1964 году, входит в состав холдинга «Русский трикотаж» и специализируется на производстве тканей и трикотажных изделий (спортивная и повседневная одежда и пр.) под торговой маркой «ТВОЕ». Швейные цеха предприятия открыты в областном центре, Десногорске, Рославле, Демидове, Велиже, Ельне, Глинке и пгт Озерном Духовщинского района — рабочие места созданы для более чем 1,8 тысячи смолян.