Тамбов, , 17:51 — REGNUM В Тамбовской области, как и в других регионах, пандемия коронавируса повлияла на бюджетные показатели. Между тем региональные власти отмечают, что наиболее «острый этап бюджетная сфера прошла достаточно стабильно». Отчёт об исполнении бюджета был обсуждён сегодня, 27 июля, на еженедельном совещании под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

Отчёт представила исполняющая обязанности вице-губернатора, начальник финансового управления области Любовь Третьякова. Было подчёркнуто, что социально-экономическая ситуация, осложненная борьбой с коронавирусной инфекцией, предсказуемо повлияла на бюджетные показатели. Перед регионами была поставлена задача жёсткой оперативной бюджетной приоритизации.

«Острый этап бюджетная сфера области прошла достаточно стабильно. Очень своевременными и эффективными оказались меры федерального правительства по стимулированию экономики, граждан и здравоохранения», — сказала Любовь Третьякова, отметив, что поддержка оказывалась «в основном через механизмы межбюджетных трансфертов».

Из-за пандемии неизбежно снизились налоговые и неналоговые доходы, но при этом поступления НДФЛ демонстрируют рост по сравнению с той же датой 2019 года. Власти отмечают, что это своего рода «лакмусовая бумажка» состояния экономики: предприятия стабильно работали, зарплаты выплачивались.

Структура расходов сместилась в сторону социальных отраслей, удельный вес которых в сумме расходов составил 70%. Основной прирост произошёл в здравоохранении. В бюджете Тамбовщины были изысканы дополнительные средства для оснащения пункта временной изоляции и перепрофилирование коечного фонда в больницах Котовска, Мичуринска и Уварово, на доплату медицинским работникам, на которых федеральные выплаты не распространялись, в сумме 104 млн рублей.

Оперативно рассматривались и принимались поправки в закон о бюджете. В результате совместной работы органов власти и думы Тамбовщины снижен плановый размер дефицита и сокращён размер госдолга.

Глава администрации Александр Никитин обращает внимание на повышение финансовых обязательств региона в реализации нацпроектов, выполнении майских указов президента, включая повышение зарплат в бюджетном секторе, и подчёркивает, что сегодня особенно важно задействовать все резервы роста доходов. Он поручил минимум раз в месяц проводить заседания межведомственной комиссии области по увеличению собственных поступлений в бюджет. В том числе должны проводиться выездные заседания, с участием глав городов и районов.

Для глав территорий поставлена задача сбалансировать местные бюджеты.

Экономическому блоку поручено проинвентаризировать налоговые льготы по региональным и местным налогам. Государственную поддержку должны получать честные налогоплательщики, развивающие бизнес на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тамбовской области приняты изменения в бюджет на текущий финансовый год, которые привели к сокращению госдолга региона боле чем на 322 млн рублей.

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