Смоленск, 27 июля 2020, 17:48 — REGNUM Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей в Смоленской области будут расширены. Об этом, как сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе администрации области, говорилось на заседании координационной комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», которое провёл губернатор Алексей Островский.
Глава региона напомнил, что с 2017 года сельхозтоваропроизводителям Смоленской области предоставляется субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники.
Администрация Смоленской области приняла решение о расширении перечня субсидируемой техники: вносятся изменения по включению в него прицепов и полуприцепов с возмещением затрат до 30%, а также по увеличению размера возмещения затрат на приобретение доильных систем, систем управления стадом и идентификации поголовья с 30% до 60% от стоимости.
Также, добавил Островский, ведётся совместная работа с региональным Фондом поддержки предпринимательства по предоставлению аграриям микрозаймов. Всего Фонд выдал сельхозтоваропроизводителям 20 микрозаймов на сумму 31 млн рублей. Также, напомнил губернатор, в 2019 году регион совместно с компанией «Смолсельмаш» достиг договоренности с заводом-производителем белорусского холдинга «Бобруйскагромаш» о предоставлении смолянам сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенных на предприятии, в беспроцентную рассрочку от 6 месяцев и более. Вместе с тем действует и ряд мер федеральной поддержки.
При этом, как отмечалось, техническая модернизация позволили аграриям региона увеличить посевные площади: площадь посевов яровых зерновых и зернобобовых культур превысила 98 тысяч гектаров, что почти на 17 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. План-задание по этому показателю в целом по области выполнен на 105%. В 2020 году по сравнению с прошлым годом посевы яровой пшеницы выросли на 48%, ячменя — на 40%, гороха — на 66%, кукурузы на зерно — практически в 4 раза. Смоленская область в текущем году сохранила свои лидирующие позиции по посевам льна-долгунца, площадь которых превышает 5 тысяч гектаров — на 566 гектаров больше, чем в 2019 году.
На заседании были приняты решения по распределению субсидии в 23,8 миллиона рублей, освоение средств данной меры господдержки достигнет 84%.Субсидии были распределены между 16 хозяйствами, они получат господдержку до конца июля.
На заседании также отмечалось, что в 2020 году на условиях компании «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводители Смоленской области приобрели в два раза больше спецтехники и оборудования, чем в 2019 году. Это стало возможным благодаря запуску новых программ, в рамках которых техника закупается без первоначального взноса и с отсрочкой первого лизингового платежа с минимальной процентной ставкой 3%. Однако в случае приобретения техники в лизинг на условиях этих программ сельхозтоваропроизводители лишаются возможности получения региональной поддержки. Глава департамента предложил, начиная с 2021 года, внести изменения в постановление администрации региона о компенсации уплаты лизинговых платежей, губернатор инициативу поддержал.