Смоленск, , 17:48 — REGNUM Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей в Смоленской области будут расширены. Об этом, как сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе администрации области, говорилось на заседании координационной комиссии по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», которое провёл губернатор Алексей Островский.

Глава региона напомнил, что с 2017 года сельхозтоваропроизводителям Смоленской области предоставляется субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники.

«За все время её предоставления 151 сельхозпредприятие нашего региона получило господдержку, общая сумма которой составила 279 млн рублей. Могу констатировать, что программа приносит положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день аграриями Смоленщины приобретено 130 единиц сельхозоборудования на сумму, превышающую 233 млн рублей — на 7 единиц больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Планируем, что в нынешнем году показатель обновления парка техники составит 6−7%», — отметил Островский.

Администрация Смоленской области приняла решение о расширении перечня субсидируемой техники: вносятся изменения по включению в него прицепов и полуприцепов с возмещением затрат до 30%, а также по увеличению размера возмещения затрат на приобретение доильных систем, систем управления стадом и идентификации поголовья с 30% до 60% от стоимости.

Также, добавил Островский, ведётся совместная работа с региональным Фондом поддержки предпринимательства по предоставлению аграриям микрозаймов. Всего Фонд выдал сельхозтоваропроизводителям 20 микрозаймов на сумму 31 млн рублей. Также, напомнил губернатор, в 2019 году регион совместно с компанией «Смолсельмаш» достиг договоренности с заводом-производителем белорусского холдинга «Бобруйскагромаш» о предоставлении смолянам сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенных на предприятии, в беспроцентную рассрочку от 6 месяцев и более. Вместе с тем действует и ряд мер федеральной поддержки.

При этом, как отмечалось, техническая модернизация позволили аграриям региона увеличить посевные площади: площадь посевов яровых зерновых и зернобобовых культур превысила 98 тысяч гектаров, что почти на 17 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. План-задание по этому показателю в целом по области выполнен на 105%. В 2020 году по сравнению с прошлым годом посевы яровой пшеницы выросли на 48%, ячменя — на 40%, гороха — на 66%, кукурузы на зерно — практически в 4 раза. Смоленская область в текущем году сохранила свои лидирующие позиции по посевам льна-долгунца, площадь которых превышает 5 тысяч гектаров — на 566 гектаров больше, чем в 2019 году.

«Еще раз подчеркну: без обновления парка техники данных результатов область не достигла бы. Считаю крайне важным, что техника и оборудование приобретаются также для проведения культуртехнических мероприятий, за счет чего ежегодно мы вводим в оборот более 20 тысяч гектаров неиспользуемой пашни», — сказал Островский.

На заседании были приняты решения по распределению субсидии в 23,8 миллиона рублей, освоение средств данной меры господдержки достигнет 84%.Субсидии были распределены между 16 хозяйствами, они получат господдержку до конца июля.

На заседании также отмечалось, что в 2020 году на условиях компании «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводители Смоленской области приобрели в два раза больше спецтехники и оборудования, чем в 2019 году. Это стало возможным благодаря запуску новых программ, в рамках которых техника закупается без первоначального взноса и с отсрочкой первого лизингового платежа с минимальной процентной ставкой 3%. Однако в случае приобретения техники в лизинг на условиях этих программ сельхозтоваропроизводители лишаются возможности получения региональной поддержки. Глава департамента предложил, начиная с 2021 года, внести изменения в постановление администрации региона о компенсации уплаты лизинговых платежей, губернатор инициативу поддержал.