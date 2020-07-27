Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Бывшее должностное лицо муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а ныне депутата данного МО обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый, используя свое должностное положение, несмотря на решения Ломоносовского районного суда Ленинградской области о признании незаконными отказы администрации МО Горбунковское сельское поселение, неоднократно выносил незаконные отказы на заявления предпринимателя о присвоении адреса объекту недвижимого имущества — магазину розничной торговли.

«Воспрепятствование предпринимательской деятельности повлекло невозможность индивидуальному предпринимателю ввести объект недвижимости в эксплуатацию в целях извлечения прибыли, ограничив, таким образом его право использования и распоряжения в предпринимательских целях принадлежащим ему недвижимым имуществом, а также права и законные интересы как индивидуального предпринимателя на свободное осуществление законной предпринимательской деятельности», — уточнили в ведомстве.