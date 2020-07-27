Чебоксары, , 17:07 — REGNUM В Чувашии сегодня, 27 июля, одной из основных тем в администрациях главы республики и мэрии Чебоксар стала газификация территорий. Врио главы Чувашии Олег Николаев обсудил данные вопросы с заместителем гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Денисом Волковым, а мэр чувашской столицы Алексей Ладыков заявил, что газ придёт в Заволжье в 2022 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встреча в правительстве Чувашии Cap.ru

Олег Николаев и Денис Волков обсудили программу развития газоснабжения и газификации республики на 2021−2025 годы. Врио главы Чувашии заявил, что в рамках пятилетней комплексной программы социально-экономического развития республики будут созданы «новые места промышленной концентрации» — в частности, технопарки, агротехнопарки и экотехнопарки, то есть появятся новые промышленные потребители газа.

«Нам нужны новые потребители, мы будем развивать нашу инфраструктуру cинхронно с вашими замыслами, чтобы подкрепить ресурсные базы развития республики», — сказал Денис Волков.

В Чебоксарах в настоящее время продолжается строительство газопровода в Заволжье, которое началось в 2019 года. На средства «Газпрома» предусмотрено строительство газопровода к заволжской территории протяженностью 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии.

Чебоксарские власти заявляют, что в настоящее время построено 22 км коммуникаций из 31 км. Также разработана документация для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей в шести населенных пунктах Заволжья (поселках Сосновка, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Северный и ул. Санаторная).

«Более 2 тыс. потребителей в 2022 году смогут подключить газ к своему участку. Это даст новый виток развития левобережной части города и позволит создать рабочие места в Заволжье», — сказал на планёрке в мэрии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.