Ижевск, , 16:46 — REGNUM Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на строительство напорного нефтепровода в ходе второго этапа обустройства Окуневского участка недр в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разработку участка ведет ООО «Окуневское», входящее в структуру ПАО «НК РуссНефть».

В частности, одобрено строительство на территории месторождения напорного нефтепровода общей протяженностью 14,25 км. Магистраль будет транспортировать нефтежидкостную смесь от узла подключения на установке предварительного сброса воды Окуневского участка до узла подключения в нефтесборный коллектор Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Мощность нефтепровода составит 3,6 тыс. кубометров нефти в сутки с учетом обводненности до 59%.

Трасса пройдет в Каракулинском и Сарапульском районах, она будет проложена через водные преграды, автодороги, надземные и подземные коммуникации. При пересечении водных объектов нефтепровод будет уложен в защитные футляры из стальных труб, также с защитой магистраль пройдет через автодороги, в лесах и полях нефтепровод проложат открытым способом.

ИА REGNUM напоминает, Окуневский участок недр расположен в 100 км от Ижевска, на территории Сарапульского и Каракулинского районов. Извлекаемые запасы участка оцениваются в 852 тыс. тонн нефти.

Арланское месторождение расположено на территории Краснокамского, Калтасинского и Дюртюлинского районов Башкирии и частично на территории Удмуртии. Вятская площадь расположена в Каракулинском районе Удмуртии, разрабатывается компанией «Белкамнефть».