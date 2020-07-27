Рязань, , 16:41 — REGNUM Сроки проверки расходования финансовых средств на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 июля губернатора Николаю Любимову рассказал председатель контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев.

Ведомство продолжает проверки, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Однако учитывая нагрузку, с которой столкнулся региональный минздрав, принято решение перенести сроки аудита на более поздний период. Так, на четвёртый квартал 2020 года сдвинуты сроки окончания проверки расходования финансовых средств на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани. В целом, по словам Романа Кузьмичева, нарушения чаще всего выявляются на этапе подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию либо капремонт объектов во всех сферах.

«Допускаются ошибки, которые приводят к увеличению сметной стоимости, они должны выявляться в момент, когда документация проходит экспертизу. Палата готовит предложения по совершенствованию административных регламентов деятельности госэкспертизы главного управления архитектуры и градостроительства региона. Это позволит расширить критерии, по которым можно отслеживать корректность расходования бюджетных средств, и повысить ответственность за конечный результат», — отметил Роман Кузьмичев.

Материалы по итогам проверок направляется в Рязанскую областную Думу, а в случае выявления нарушений — в прокуратуру, главное управление контроля и противодействия коррупции региона или в судебные органы.