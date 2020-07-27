Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Беглов расширил список работников, которые смогут получить дополнительные выплаты за работу в пандемию, включив в него работников социальных служб. Из городского бюджета будет выделено более 140,2 млн рублей. Об этом 27 июля заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, последние четыре месяца были сложными для всех, но в особенности для пожилых людей, инвалидов, которые оказались в длительной изоляции из-за эпидемии. Однако на помощь им пришли не только медики, но и социальные работники, которые продолжали помогать своим подопечным.

«Более 38 тысяч человек получали социальные услуги на дому», — отметил губернатор.

Чтобы поддержать социальных работников, правительства Санкт-Петербурга приняло постановление, согласно которому выплаты стимулирующего характера по 10 тысяч рублей в месяц за период с 1 апреля по 30 июня получат 4675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда правительства города будет выделено 140 250 000 рублей.

«Специалисты помогали пожилым людям и инвалидам, консультировали петербуржцев по телефону, оказывали психологическую помощь, разносили продуктовые наборы. За четыре месяца доставлено 72 000 продуктовых наборов и товаров первой необходимости. Мы должны поддержать наших социальных работников», — подчеркнул Беглов.

Также глава города указало, что ранее стимулирующие выплаты за работу в особых условиях получили более двух тысяч работников стационарных социальных учреждений.

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