Москва, , 16:33 — REGNUM Снижение ключевой ставки банка России ставки позволяет удешевить кредит, но, с другой стороны, надо иметь в виду потенциальные риски обвала рубля, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Сейчас рубль находится в относительно спокойном состоянии из-за того, что цены на нефть стабилизировались. Нам надо вспомнить, почему в предыдущие десятилетия ЦБ РФ держал ставку на высоком уровне, — сказал Комолов. — Он таким образом сдерживал инфляцию, которую сам создавал, искусственно девальвируя рубль путем закупки долларов на валютном рынке за счет эмиссии необеспеченных рублей. Чтобы эти рубли не поступали в экономику, Центральный банк все время держал ставку на высоком уровне. То есть удерживал денежную массу, которую сам же создавал. Теперь низкие процентные ставки в долгосрочной перспективе будут толкать рубль к еще большей девальвации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Василия Колташова, Центробанк снижает ключевую ставку, чтобы обеспечить экономическое оживление в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономику РФ не вылечить одним лишь понижением ключевой ставки — экономист