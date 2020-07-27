Москва, , 16:30 — REGNUM Российская валюта до конца года может пробить отметку в 85 рублей за доллар. Об этом 27 июля заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы можем увидеть 80−82 рубля за доллар. Но я бы не исключал падения до 85 рублей за доллар», — сказал Жуковский.

Также экономист не исключил, что при некоторых сценариях рубль может обвалиться на 25−30% по отношению к мировым валютам.

Читайте ранее в этом сюжете: Член Совфеда не исключил падения рубля на 10-15%