Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Суд встал на сторону властей в споре между АО «РН-Ростовнефтепродукт» и администрацией Ростова-на-Дону на сумму 38,5 млн рублей. Именно в такую сумму дочка «Роснефти» оценила ущерб, причинённый строительством автодороги. Так, в исковом заявлении указано, что власти построили транспортную артерию, захватив при этом весь участок автозаправочной станции. Суд на нашёл нарушений в действиях властей муниципалитета, а потому иск не удовлетворил.

Как пишет издание «Город N», речь идёт о земельном участке площадью 702 кв. метра на улице Шоссейной, где располагалась автозаправочная станция. Однако землю городские власти изъяли в рамках реконструкции Ворошиловского моста. Этот вопрос с собственником земли был согласован. Участок разделили на три части — площадью 573 кв. метра, 7 кв. метров и 122 кв. метра. Изъять планировалось два меньших участка, однако, согласно принятому проекту планировки территории, под транспортную артерию ушла вся земля.

При этом власти через суд обязали компанию продать участки меньшей площадью за 1,8 млн рублей.