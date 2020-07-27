Москва, , 16:25 — REGNUM К концу 2020 года курс рубля может просесть к доллару и евро на 10−15%. Об этом 27 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По его мнению, резкого обрушения курса национальной валюты в России в 2020 году не будет. Тем не менее из-за объективных экономических причин курс рубля должен упасть по отношению к мировым валютам.

«Я предполагаю, что в силу объективных экономических причин рубль может упасть еще на 10−15% к евро и доллару», — Калашников.

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