Москва, , 16:20 — REGNUM Власти РФ идут по пути смягчения монетарной политики для того, чтобы насытить дешевым кредитом экономику и обеспечить хоть какой-то рост потребительского спроса, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя понижение ключевой ставки Банком России.

«Банк России поступил так, как сейчас принято поступать в среде мегарегуляторов в большинстве крупных стран мира, — сказал Комолов. — Все страны идут по пути смягчения монетарной политики для того, чтобы насытить дешевым кредитом экономику и обеспечить хоть какой-то рост потребительского спроса. В условиях роста безработицы и провалов в малом и среднем бизнесе были бы куда более тяжелые последствия, если бы ЦБ РФ так себя не повел. Другой вопрос, что одной процентной ставкой не отделаешься. Кредит не делает нас богаче или беднее. Он просто переносит нас из будущего в настоящее, и если мы фундаментально остались на прежнем уровне производительности труда, то в долгосрочной перспективе это ничего не поменяет».

Такая финансовая политика, как пояснил Комолов, позволяет лишь сгладить колебания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что среди граждан России возрос спрос на приобретение земельных участков с домами как для летнего отдыха, так и на случай очередной самоизоляции.

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