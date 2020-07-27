Москва, 27 июля 2020, 16:20 — REGNUM Власти РФ идут по пути смягчения монетарной политики для того, чтобы насытить дешевым кредитом экономику и обеспечить хоть какой-то рост потребительского спроса, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя понижение ключевой ставки Банком России.
Такая финансовая политика, как пояснил Комолов, позволяет лишь сгладить колебания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что среди граждан России возрос спрос на приобретение земельных участков с домами как для летнего отдыха, так и на случай очередной самоизоляции.
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