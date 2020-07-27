Москва, , 16:10 — REGNUM В РФ нет фундаментальных предпосылок для роста спроса на ипотечные кредиты, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Этот всплеск носит временный характер. Фундаментальных предпосылок для роста спроса нет. К осени мы получим затухание этой тенденции. Кроме того, многое зависит от того, как поведет себя мировая экономика и будет ли вторая волна. Мы видим некоторые предпосылки к этому. Приходят новости о новых вспышках эпидемии. И если в РФ ситуация весны этого года повторится, то мы получим очередной обвал спроса, и, конечно, эту ситуацию Центральный банк исправить снижением ставки не сможет», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с маем 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 39%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, почему РФ вспыхнул ажиотажный спрос на ипотеку