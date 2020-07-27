Москва, 27 июля 2020, 16:07 — REGNUM Граждане РФ пытаются конвертировать ненадежную национальную валюту во что-то материальное, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%. Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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