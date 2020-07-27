Москва, , 16:14 — REGNUM Рекордный объём наличных денег в России, о котором сообщил Центробанк, говорит об уходе экономики страны в теневую зону. Об этом 27 июля заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом данная динамика связана с высокими налогами. Фискальная нагрузка столь высока, что предприятия неизбежно вынуждены уходить в серую зону, а кризис, последовавший за распространением коронавируса лишь усилил этот процесс.

«Фискальная нагрузка колоссальная. Повышение ставки НДС до 20% по сути всех вытолкали в серую зону. При этом с 2014 года реальные доходы падают и за пяти телку реально располагаемые доходы упали на 8% только официально. Массовый уход в тень малого и среднего бизнеса был неизбежен. Но это не касается крупного бизнеса», — сказал Жуковский.

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