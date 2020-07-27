Москва, , 16:06 — REGNUM Цены на нефть колеблются от умеренного роста к умеренному падению, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Открывшись 27 июля с утра в минусе, в данный момент цена марки Brent растёт на 0,3%, но пока ещё не вернулась на максимум в $44 за баррель, а цена марки WTI повышается на 0,48%.

В США в конце июля обычно стартует сезон ураганов в Мексиканском заливе, способных повлиять на добычу нефти на юге США.

В ожидании ураганов нефть дорожает, однако новости о том, что во многих странах мира стремительно развивается вторая волна пандемии коронавируса, активизирует продавцов фьючерсов на нефть.

Пока цена Brent остаётся в коридоре $42−44,50 за баррель, выход из коридора возможен только на существенных новостях. На сегодня цена Brent будет располагаться в диапазоне $42,50−44,50 за баррель», — полагает эксперт.

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