Киев, 27 июля 2020, 16:02 — REGNUM Политика нынешнего правительства Украины ведёт страну к «экономической и социальной катастрофе». Такое заявление сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.
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Такие выводы политик сделал на основе данных государственной службы статистики. Так, за первое полугодие 2020 года Украина потеряла 8,3% промышленного производства. Прирост всё же есть, но только трёх отраслях промышленности: производство кокса и продуктов нефтепереработки (+1,3%), производство химической продукции (+7,8%) и фармацевтическая промышленность (+4,5%).
Речь идёт об автопроме (30,8%), машиностроении (22,2%), легкой промышленности (16,9%), металлургическом производстве (14,2%), производстве резины и пластмассы (10,4%), а также деревообработке (11,3%).
«Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года», — указывает Медведчук.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявлял, что нынешний президент страны Владимир Зеленский по сути продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко — то есть, политику антироссийской истерии и пещерной русофобии.
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