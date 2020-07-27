Москва, , 16:02 — REGNUM Для пересечения Каспийского моря может появиться специальный паром. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил глава АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Катамаран хотим попробовать построить для того, чтобы пересекать Каспий. Пытаемся сейчас как раз построить паром, который будет ходить поперек Каспия. 160 машин пока получается, 35 узлов», — заявил Рахманов.

Кроме того, планируется создать контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране и доходить до Хельсинки за 17 дней.

«Это тематика, которая обсуждалась на Ваших совещаниях в отношении развития транспортного коридора «Север — Юг». Астрахань в этом смысле может стать базовой точкой для перегрузки контейнеров, а контейнеризация на сегодняшний день очень эффективно работает для зерна, для скоропортящихся фруктов, если брать рефрижераторные секции. Точно так же в контейнеры вставляются танки, в которых можно возить подсолнечное масло», — указал Рахманов.