Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль 27 июля движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США снижается вслед за динамикой на глобальной площадке и торгуется по 71,45 руб., но сохраняет за собой проторгованный коридор 71−72 руб.

Евро подрастает и стоит уже 83,79 руб. — это слишком дорого даже при текущей конъюнктуре, но оснований для смены тренда тут пока нет. В глобальном смысле на доллар давит и рост ликвидности в финансовой системе США, и геополитический конфликт с Китаем, и предстоящее заседание Федеральной резервной системы США. Здесь пока все останется на своих местах. К середине дня цены на нефть торгуются в плюсе. Баррель нефти марки Brent стоит $43,51.Если бы не общерыночные антидолларовые настроения, рубль продолжал бы слабеть в паре с «американцем» — его история с поиском удобного курса и для бюджета, и для экспортёров не завершена», — пояснила эксперт.

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