Москва, , 15:57 — REGNUM Максимальный объём массы наличных денег, зафиксированный в России, говорит об уходе экономики в сторону полулегальной работы предприятий. Об этом 27 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«Экономика уходит в тень. В условиях нестабильности это максимально выгодно. Те предприятия, которые работали в период самоизоляции, они работали не через кассу. Общая нестабильность приводит к желанию иметь деньги в кармане, а не в банке, который может преподнести любой сюрприз», — сказал Калашников.

Именно поэтому люди на данный момент находятся в состоянии мобилизации, готовясь к различных экономическим событиям негативного характера.

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