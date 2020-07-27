Москва, , 15:45 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года в России было приобретено 469 843 единицы подержанных авто отечественных марок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, больше всего в России перепродают авто отечественных компаний.

Стоит отметить, что за отчётный период на вторичном рынке российских автомобилей было продано на 103 759 единиц меньше, чем год назад. В итоге их доля на авторынке РФ составила 30,3%.

На втором месте на вторичном авторынке России оказались японские автомобили. Их за указанный период купили 319 624 российских автолюбителя — на 42 394 экземпляра меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкают «немцы» с результатом 223 601 перепроданный автомобиль (33 309 ед.).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились корейские (198 919 ед.) и американские авто (140 383 ед.).

Напомним, за период с января по июнь текущего года средняя цена подержанного авто снизилась на 2,6%. В нынешнем году наибольшая средняя стоимость легковушки с пробегом была зафиксирована в феврале (630 тыс. рублей), а самая маленькая — в мае (602,5 тыс. рублей).

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