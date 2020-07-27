Пенза, , 15:25 — REGNUM В министерстве финансов Пензенской области подвели итоги полугодия. Так, с января по июнь 2020 года в консолидированный бюджет региона поступило доходов в сумме 31,9 млрд рублей, выполнение плана лишь на 95%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоговые и неналоговые доходы составили 18,8 млрд руб. (88,5% к плану), безвозмездные поступления — 13,1 млрд руб. (106,1%). Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 94,7% (план — 29,5 млрд руб., фактически поступило — 27,9 млрд руб.). Поступления налоговых и неналоговых доходов составили в сумме 14,8 млрд руб. при запланированном объеме 17,2 млрд руб., план выполнен на 86,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2019 году в Пензенской области проведено более двух десятков контрольных мероприятий. Проверялись как органы власти, так и государственные учреждения — в результате установлены нарушения на 1 млрд рублей.

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