Москва, , 15:32 — REGNUM В России может произойти девальвация рубля. Об этом 27 июля заявил Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Падёж Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В доказательство своих слов он привёл тот факт, что с начала 2020 года разница между суммой выведенных из страны денег и валютой, поступившей внутрь страны, достигла рекордных размеров.

«У нас выведено из страны 29 млрд долларов, и суммарно за первое полугодие мы заработали 22 млрд долларов. У нас такой кассовый валютный разрыв, которого не было с 1998 года. И неслучайно заговорили про деноминацию рубля. Если в России заговорили о деноминации, то дело пахнет керосином и мы приближаемся к шоковой девальвации», — сказал Жуковский.

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