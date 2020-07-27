Киев, , 15:18 — REGNUM Украина уже сейчас полностью обеспечена топливным ресурсом к началу следующего отопительного сезона, заявила на брифинге 27 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Чиновник уточнила, что это касается запасов угля, газа и мазута.

«Запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ в 1,9 раза превышают показатели 2019 года, запасы мазута — в 1,4 раза, запасы газа — сравнялись с показателями вхождения Украины в отопительный сезон прошлого года», — отметила она.

Также Буславец заявила, что все ремонтные программы энергооборудования проводятся в плановом режиме.

ИА REGNUM напоминает, что Украина накопила рекордные запасы газа в прошлом году, готовясь к «транзитной войне» с Россией, однако стороны смогли договориться о продолжении контракта и запасы остались невостребованными.