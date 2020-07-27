Москва, 27 июля 2020, 15:17 — REGNUM Среди граждан России возрос спрос на приобретение земельных участков с домами как для летнего отдыха, так и на случай очередной самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года.
Как пояснила экономист, если говорить о последующем росте ипотечных займов, то все будет зависеть от экономической ситуации в стране в осенний период.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с маем 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 39%.
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