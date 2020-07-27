Москва, , 15:17 — REGNUM Среди граждан России возрос спрос на приобретение земельных участков с домами как для летнего отдыха, так и на случай очередной самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года.

«Данный рост может быть связан в первую очередь с послаблением режима самоизоляции и накопленным отложенным спросом потребителей, в планах которых были соответствующие приобретения товаров длительного использования, — сказала она. — Здесь также стоит учесть возросший спрос жителей РФ на приобретение участков земли с домами как для летнего отдыха, так и для последующего круглогодичного проживания в них в случае очередной самоизоляции, а также перехода работников на частичную дистанционную работу и в будущем».

Как пояснила экономист, если говорить о последующем росте ипотечных займов, то все будет зависеть от экономической ситуации в стране в осенний период.

«Тенденция будет видна уже в сентябре этого года», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с маем 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 39%.

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