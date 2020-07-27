Москва, , 15:12 — REGNUM

Россия уже давно является нетто-экспортером сахара, производя гораздо больше, чем требуется для внутреннего потребления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя данные Союзроссахара."В среднем последние годы наша страна, потребляя около 6 млн тонн сахара в год, производила порядка 6,4 млн тонн (плюс/минус в зависимости от года).

При этом экспортный рынок был достаточно узок — основными покупателями отечественного сахара были Белоруссия, закупавшая в разное время порядка 130−135 тыс. тонн в год, и Узбекистан, приобретавший около 110−120 тыс. тонн сахара ежегодно.

Правда, введение в 2018 году заградительных пошлин на российский сахар в этой стране на время вычеркнуло её из числа основных приобретателей у нас этого вида продукции — экспорт в Узбекистан резко рухнул.

В итоге в 2019 году объемы экспорта российского сахара ощутимо снизились — вместо привычных 320−335 тыс. тонн было продано за рубеж всего 277 тыс. тонн.

Неудивительно, что в последние несколько лет в стране наблюдалось заметное перепроизводство сахара, приведшее и к закрытию ряда сахарных заводов и к сокращению площадей под сев сахарной свеклы.

В 2020 же году наблюдается существенный рост урожая по этому виду агрокультуры, а также заметное расширение списка стран, куда поставляется сахар из России.

Помимо традиционных покупателей в лице Белоруссии и вернувшегося к покупкам российского сахара Узбекистана, теперь это еще и целый ряд стран Балканского полуострова — Хорватия, Сербия, Албания и т. д.

Вероятно по итогам года результат будет не менее впечатляющим, нежели по итогам первого полугодия. Однако это не должно давать поводов строить излишние иллюзии на будущее.

Рынок производства и экспорта сахара, равно как и всей сельхозпродукции в целом, довольно нестабилен. Он зависит и от урожайности, и от погодных и климатических условий, и от постоянно меняющихся объемов посевных площадей, и от внешней торговой конъюнктуры.

Не факт, что в последующие годы все позитивные факторы будут сходиться вместе столь же успешно. Однако нет сомнений, что в целом вес России на рынке экспорта сахара будет и далее постепенно увеличиваться», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сезона 2020 года Россия планирует экспортировать 1,8 млн тонн сахара, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

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