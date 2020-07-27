Москва, , 15:12 — REGNUM Пока объём финансовых ресурсов в России остаётся на высоком уровне. Об этом 27 июля заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сугубо с формальной точки зрения все нормально, денег как у дурака махорки. Денег в целом достаточно. Но наши руководители понимают, что с деньгами будет то же, что и с махоркой у дурака, но до поры до времени все будут счастливы», — заявил Делягин.

По его словам, курс рубля меняется под воздействием спекулянтов, а не на основании реальных экономических процессов в России.

«Рубль удерживается нашими руководителями в абсолютно спекулятивном поле. Рубль эмиссируется не по потребностям экономики, а по количеству займов, которые выдадут. И это сознательный выбор нашей экономики», — сказал Делягин.

Читайте ранее в этом сюжете: Член Совфеда назвал деноминацию рубля бессмысленной

Читайте развитие сюжета: Экономист не исключил «шоковой девальвации» в России