Томск, , 15:06 — REGNUM Работа музеев, зоопарков и уличных аттракционов на открытом воздухе разрешена в Томской области, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Соответствующее решение принял 27 июля региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, на сегодняшний день эпидобстановка в регионе является «стабильной, но всё ещё напряжённой, с учётом неблагополучия у соседей».

«Принимая решение об открытии летних веранд, музеев и уличных аттракционов, мы очень рассчитываем на неукоснительное соблюдение предпринимателями противоэпидемических требований и конечно, на ответственное поведение потребителей услуг», — подчеркнул Жвачкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Томской области выявили 3926 носителей коронавируса.

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