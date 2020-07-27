Москва, 27 июля 2020, 15:03 — REGNUM Политика Европейского центрального банка направлена на удовлетворение монетарных потребностей лишь пяти основных европейских стран, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.
При этом, как заметил Кагарлицкий, Италия, Испания и Греция жалуются, что к ним импортируют дефляцию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что политика увеличения ликвидности в банковской системе Евросоюза приводит к расширению активности на фондовых рынках, которая, однако, не приводит к возобновлению роста в реальном секторе экономики.