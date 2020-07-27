Москва, , 15:03 — REGNUM Политика Европейского центрального банка направлена на удовлетворение монетарных потребностей лишь пяти основных европейских стран, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть такое понятие, как евроядро. То есть это те страны ЕС, в которых система единой валюты евро не просто работает успешно, а в целом работает позитивно на их экономику. В то же время экономики других стран, напротив, проигрывают из-за использования этой единой валюты, — сказал он. — Почему? Потому что регулирование ЕЦБ ориентировано именно на монетарные потребности экономик этих пяти стран — Германия, Франция и три страны Бенилюкса. Поэтому для той же самой Швеции инфляция, которая существует в еврозоне, оказывается слишком высокой (поэтому Швеция и не вошла в еврозону). А вот Финляндия уже жалуется на то, что к ней импортируют инфляцию».

При этом, как заметил Кагарлицкий, Италия, Испания и Греция жалуются, что к ним импортируют дефляцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что политика увеличения ликвидности в банковской системе Евросоюза приводит к расширению активности на фондовых рынках, которая, однако, не приводит к возобновлению роста в реальном секторе экономики.