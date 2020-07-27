Москва, , 15:01 — REGNUM Почти каждая страна ЕС накопила очень большой список претензий к Евросоюзу, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что Нидерланды покинут ЕС вслед за Великобританией.

«Эти прогнозы отражают две вещи. Они отражают, с одной стороны, нарастающую тенденцию к торгу внутри ЕС, — сказал эксперт. — Каждая страна будет стремиться не столько выйти, сколько терроризировать европейские институты и Германию угрозами выхода и дестабилизации союза, надеясь выторговать для себя привилегии, права и так далее. С другой стороны, эти высказывания отражают общий кризис Евросоюза. Всех его институтов. В некотором смысле то, что говорит Голландия, говорят и Бельгия, и Италия, и Швеция. Практически каждая страна ЕС так или иначе накопила очень большой список претензий к ЕС. Это уже стало мейнстримом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что саммит Евросоюза показал неспособность европейских элит выйти из затяжного периода низкого экономического роста.

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