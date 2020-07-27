Москва, 27 июля 2020, 15:01 — REGNUM Почти каждая страна ЕС накопила очень большой список претензий к Евросоюзу, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что Нидерланды покинут ЕС вслед за Великобританией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что саммит Евросоюза показал неспособность европейских элит выйти из затяжного периода низкого экономического роста.
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