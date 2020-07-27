Москва, , 14:59 — REGNUM В том, что число убыточных организаций за первые пять месяцев выросло в России до 36%, нет ничего удивительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя данные Росстата.

«Общемировой экономический кризис назревал и без всякой пандемии коронавируса. А разразившаяся на всю планету беда, закрытие на время целого ряда производств, обвальное падение потребительского спроса и деловой активности в потребительском секторе, карантинные меры, обрушение контрагентских связей, и ряд иных негативных факторов привели к тому, что все большее количество российский предприятий, особенно работающих в сегменте услуг, или вовсе обанкротились, или оказались в крайне тяжелых финансовых обстоятельствах.

Сейчас потребительский спрос испытывает резкий подъем после провала весенних месяцев. Но не стоит полагать, что рост в этом сегменте будет продолжительный. Резкий всплеск показателей является следствием возвращения нереализованного спроса в марте-мае текущего года.

Постепенно, по мере удовлетворения первостепенных надобностей, объемы потребительского спроса снова начнут снижаться под давлением резко упавших доходов российских домохозяйств. Да и на рынке труда ситуация пока продолжает ухудшаться.

Так что скорее всего, по итогам 2020 года доля предприятий, показывающих отрицательный финансовый результат, вырастет еще больше, нежели чем в первые пять месяцев», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль предприятий упала более чем в два раза.

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