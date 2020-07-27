Москва, , 14:56 — REGNUM Нидерланды никогда не фигурировали в числе тех стран, которые могли бы стать кандидатами на выход из Евросоюза, потому что это одна из самых интегрированных в ЕС стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий, комментируя версию о том, что после Великобритании следующим государством, которое покинет Евросоюз, станут Нидерланды.

«Голландия никогда не фигурировала в числе тех стран, которые могли бы стать кандидатами на выход из Евросоюза, потому что это одна из самых интегрированных в ЕС стран, — сказал Кагарлицкий. — И, кроме того, она просто маленькая. У нее маленький внутренний рынок. Если Нидерланды могли быть великой морской державой, работающей на мировом рынке, даже еще в конце XIX века (за счет колоний, транснациональных связей и огромного торгового флота), то в наше время это страна, которая вне ЕС и европейского рынка вряд ли представима».

Более того, как пояснил Кагарлицкий, Нидерланды относятся к числу стран, которые не так уж сильно пострадали от германской финансовой и промышленной экспансии.

Напомним, как сообщалось ранее, «Газета.ru» распространила прогноз одного из экспертов Saxo Bank Кристофера Дембика, который предположил, что сотрудничество внутри ЕС подорвано, фрагментация ЕС высока, и разочарование, которое царит в рядах этого союза, может подтолкнуть Нидерланды к выходу из него.