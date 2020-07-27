Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Дилеры китайского автопроизводителя Haval в Санкт-Петербурге приступили к продажам рамного внедорожника Haval H5. Об этом сообщается на сайте «Коммерсантъ».

Данный вседорожник производится на заводе в Тульской области, а продаёт его компания «Аларм-Моторс», которая открыла автосалон Haval в Санкт-Петербурге в 2019 году. По итогам января-июня нынешнего года этот дилер входит в тройку ведущих дилеров Haval в России.

Что же касается Haval H5, то он предлагается в двух комплектациях: Comfort и Premium. Все версии авто оснащаются климат-контролем, парктроником, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и круиз-контролем с управлением на рулевом колесе.

Стоит базовая комплектация новинки 1,099 млн рублей, а топовая — 1,349 млн рублей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые полгода 2020 года российские дилеры продали в общей сложности 18,3 тыс. новых автомобилей китайских марок, что на 14% больше, чем год назад.

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