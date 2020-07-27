Москва, , 14:49 — REGNUM Как и следовало ожидать, больше всего пострадали транспортные предприятия железнодорожного транспорта, все предприятия осуществляющее междугородные и международные пассажирские перевозки, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон, комментируя данные Росстата.

«Доля убыточных предприятий в этой отрасли составила 64,3%. Этот факт, безусловно, можно объяснить приостановкой их деятельности в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

При этом в части отрасли, занимающейся грузовыми перевозками такого резкого падения не наблюдается, показатели выше чем по экономике в целом.

Причины увеличения числа убыточных предприятий в таких отраслях как добыча угля (55,2% убыточных предприятий) добыча нефти и природного газа (51,1%) разные.

В первом случае, это снижение добычи из-за падения спроса, а во втором случае это изменение конъюнктуры на нефтегазовом рынке, договоренности в рамках ОПЕК+, теплая зима и падение спроса на газ.

Однако, если смотреть на результаты Обследования деловой активность организаций, проводимой Росстатом, в июле 2020 года экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 9% и удовлетворительной 72% руководителей.

Также число руководителей — «оптимистов» превышает число руководителей — «пессимистов». Это показывает, что не всё так плачевно в экономике России, — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 п. п по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 36%.

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