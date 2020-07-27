Москва, , 14:45 — REGNUM Объединённая судостроительная корпорация поддерживает зарплаты на уровне выше, чем в среднем в регионах в той же отрасли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июля заявил глава АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Приблизительно где-то на уровне 7% в год с учетом того, что пропорционально растет как выработка, производительность труда, так и, собственно говоря, возможности людей зарабатывать достойную зарплату», — заявил Рахманов.

«При этом должен заметить, что в целом мы идем приблизительно восемь-девять тыс. рублей плюсом к средней региональной заработной плате конкретных категорий», — указал он.

По его словам, повышенный уровень зарплат связан с кадровой политикой корпорации.

«Мы очень много делаем для того, чтобы удерживать кадры. Кадры на сегодняшний день — это наше все», — отметил Рахманов.