Москва, , 14:44 — REGNUM Нерест трески в Балтийском море не помешает строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Отмечается, что в районе нереста трески, на который распространяется сезонные ограничения, работу по укладке трубопровода закончены. На дальнейшее строительство газопровода не распространяются никаких ограничений, сообщает оператор проекта.

Напомним, 25 июля газета Die Welt написала, что строительство газопровода «Северный поток — 2» невозможно из-за нереста трески. Автор сообщил, что близ острова Борнхольм все работы запрещены по экологическим соображениям.

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