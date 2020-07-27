Пятигорск, Ставропольский край, , 14:55 — REGNUM Системы водоснабжения и водоотведения городов-курортов Кавказских Минеральных Вод будут модернизированы. Планируется обновить 14 объектов на сумму свыше 21 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 27 июля в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Власти региона уже сформировали и подали предложения по включению мероприятий по обновлению инженерной инфраструктуры Кавминвод в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне федерального центра.

Среди первоочередных проектов — реконструкция очистных сооружений канализации, где идет обработка сточных вод, поступающих из Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, населенных пунктов Предгорного района, а также Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии.

Отмечается, что в настоящее время Кавминводские очистные сооружения канализации работают на пределе мощности. Подключение новых объектов капстроительства к ним невозможно, в связи с чем решено реконструировать объекты. Планируется повысить мощность очистных сооружений в полтора раза — до 250 тыс. кубометров в сутки.

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