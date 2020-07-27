Киев, , 14:40 — REGNUM Никакого сотрудничества Украины с Российской Федерацией быть не может в принципе, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Свое заявление чиновник сделал в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 27 июля.

Уруский отметил, что это его «однозначная позиция». Также вице-премьер отметил, что еще с 90-х гг. прошлого века у России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества.

«Они оставляли именно такие моменты, которые им трудно было компенсировать и которые нуждались в миллиардных вложениях. Такие как «Мотор Сич». Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное извлечение украинских предприятий по кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война», — сказал чиновник.

Уруский призвал менеджмент каждого промышленного предприятия Украины искать выходы на европейский, американский и азиатский рынок.

«Мир на одной стране клином не сошелся», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля Верховная рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.