Москва, , 14:37 — REGNUM Девальвация рубля на данный момент не имеет смысла. Об этом 27 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Насчет деноминации могу сказать: а вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Эта фраза в полной мере относится к деноминации. Как бы мы внутри страны не меняли количество знаков валюты, покупательская способность населения не меняется», — сказал Калашников.

По его словам, деноминацию производят для удобства. Сейчас потребности в ней в России нет.

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