Пермь, , 14:33 — REGNUM В Пермском крае за первое полугодие 2020 года введено в строй 432,8 тыс. квадратных метров жилья (6 040 квартир). Показатель 2019 года превышен на 11,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

В структуре введенных в эксплуатацию новостроек превалируют индивидуальные жилые дома — 234,7 тыс. квадратных метров. Площадь многоквартирных жилых домов составляет 198,1 тыс. квадратных метров.

Добавим, в 2019 году в Прикамье введено в строй эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. В течение пяти лет ежегодно регион сдает более 1 млн квадратных метров нового жилья.