Ярославль, , 14:26 — REGNUM В первом полугодии в Ярославской области индекс промышленного производства составил 106,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Производство

«Это на 9,6% выше среднероссийского значения. Мы на 5 месте в ЦФО и на 16-м в Российской Федерации. В кризисный период мы не допустили простоя системообразующих предприятий, экономика региона продолжает развиваться. Некоторые производства оперативно перешли на выпуск востребованных импортозамещающих и антикоронавирусных товаров. Нашей области необходимо сильное производство, стабильная экономика. Продолжаем работу в этом направлении», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Наиболее успешным в первом полугодии стала работа предприятий по производству транспортных средств и оборудования, где статистика зафиксировала рост на 72% по сравнению прошлым годом. Производство лекарств и медицинских изделий увеличилось на 66%, готовых металлических изделий — на 19%. Пищевых продуктов в регионе сделали больше на 9,5%, а электрооборудования — на 6,8%.

Среди лидеров по росту производства «ОДК-Сатурн», судостроительный завод «Вымпел», Ярославский судостроительный завод, «Р-Фарм», завод «Раскат».

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