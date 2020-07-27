Киев, , 14:02 — REGNUM Украина не может вести никакого военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом заявил ураинский вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью интернет-изданию LB.ua.

«Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе», — подчеркнул Уруский.

Он добавил, что выступал против такого сотрудничества с 1990-х годов, так как у России, по его словам, имелась четкая программа отстранения Украины от кооперации. Ещё в 2014 году власти Украины должны быть запустить программу импортозамещения, добавил министр.

Предприятиям нужно искать выходы на европейский, американский, азиатский рынки, заявил Уруский.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на Украине создали министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Верховная рада назначила Уруского главой нового министерства.

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