Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM Нижегородская область увеличила поставки в Белоруссию своей продукции на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году нижегородский экспорт составил 252,5 млн долларов, импорт остался на прежнем уровне — 68 млн долларов. Нижегородская область поставляют в Белоруссию оборудование и механические устройства, продукцию легкой промышленности, мыло, моющие средства, смазочные материалы.

«Товарооборот с Белоруссией вырос за 5 месяцев на 25%, до 320,5 млн долларов. Республика заняла второе место после Китая по объему товарооборота среди 123 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.